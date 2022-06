Mercato Milan – Pellegatti: “Ottimismo per l’acquisto di Zaniolo”

Carlo Pellegatti fa il punto sulle trattative di calciomercato del Milan ed in particolare sulla situazione legata a Nicolò Zaniolo. Queste le dichiarazioni del giornalista, intervenuto sul proprio canale 'YouTube': "Appena torna dalla Nazionale si parlerà con Florenzi . E’ chiaro che poi si farà un discorso su Zaniolo . Io senza avere notizie, a pelle, sono ottimista per la sua acquisizione. Non ho dati di fatto ma sto tranquillo, anche perché se saltasse Zaniolo ci sarebbero altri calciatori".

Diverse trattative in ballo con il Lille. Pellegatti ne parla così: "Ci sono difficoltà di mercato ad oggi, non per i prossimi tre mesi. Il Milan deve capire come si sta evolvendo la situazione societaria del Lille per avere un interlocutore. RenatoSanches? Nessuno ha detto che ci siano delle difficoltà legate al calciatore, che ha invece abbassato le sue pretese".