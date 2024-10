Calciomercato Milan - Un bivio in mediana: Cardoso o un'altra opzione

Come scrive 'Tuttosport', il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe trovarsi di fronte a un bivio per la mediana: prendere un profilo straniero per il quale sarà necessario fare spazio con una cessione (per via delle liste) o andare su un profilo di formazione italiana. Il club potrebbe interessarsi di nuovo a Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Americano, ma di passaporto italiano, il 23enne era già stato seguito in estate. Nonostante il passaporto azzurro, il Milan dovrebbe comunque liberarsi di un giocatore straniero per tesserarlo, visto che non si è formato in Italia. Inoltre il Betis Siviglia potrebbe chiedere molto per vendere il suo calciatore. L'atra via per rinforzare il centrocampo sarebbe quello di cercare un profilo italiano o che si sia formato in Italia. Strada che spesso il Milan non segue nel calciomercato: come chiude il quotidiano, i rossoneri preferirebbero crescere gli italiani in casa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Emerson Royal non va. Occhi in Premier League?