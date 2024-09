CALCIOMERCATO MILAN

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia appena conclusa, il Milan pensa già a gennaio e uno dei nomi caldi è senza dubbio quello di Johnny Cardoso del Betis Siviglia . Non si tratta di un profilo a caso, ma di un ragazzo già seguito da Geoffrey Moncada a più riprese. I rossoneri avrebbero voluto prenderlo proprio in estate, ma l'arrivo di Youssouf Fofana gli ha di fatto chiuso le porte di Milanello . Intanto, però, c'è stata una svolta importante. Ismael Bennacer si è infatti infortunato e questo, in vista della finestra invernale, può aprire scenari interessanti.

Mercato Milan - Cardoso nome caldo per gennaio: ma irrompe una big

Due i nomi attenzionati dal Milan, Johnny Cardoso da una parte e Carney Chukwuemeka dall'altra. Sul primo, però, c'è da stare attenti all'agguerrita concorrenza. Secondo quanto riferito da 'GIVEMESPORT', infatti, non ci sarebbe solo il Milan sullo statunitense. Su di lui ci sarebbe il forte interesse da parte del Tottenham. Non solo, perché gli Spurs si sarebbero garantiti una sorta di prelazione sul giocatore in caso di offerte anche da parte di altri club. Questo può complicare, e non poco, i piani del Diavolo.