Calciomercato Milan – Camporese nel mirino del Milan Futuro: le ultime

L'avventura di Michele Camporese al Cosenza sembrerebbe ormai finita. Come scrive Tuttomercatoweb, sul giocatore ci sarebbe il Trapani e non solo. Il Milan Futuro di Daniele Bonera, infatti, avrebbe lavorato sotto traccia per cercare di chiudere il colpo di calciomercato. Come si legge, i rossoneri sarebbero ora più vicini a chiudere per il difensore italiano.

Calciomercato Milan - Camporese rinforzo per il Milan Futuro? Non prima di...

Il Milan Futuro giocherà domani alle 12.30 contro la Torres. Ogni eventuale accordo con il club rossonero, scrive TMW, sarebbe quindi rimandato all'inizio della settimana prossima, che potrebbe esser decisiva per il futuro di Camporese. Agli inizi della sua carriera calcistica, Camporese ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina. Poi, oltre alla stagione 15/16 in A con l'Empoli, ha sempre giocato in Serie B con diverse maglie: Cesena, Bari, Benevento, Foggia, Pordenone, Reggina, Feralpisalò ed ora Cosenza. Secondo il sito Transfermarkt, il valore di mercato del difensore classe 1992 è 350mila euro. Vedremo se Camporese sarà un rinforzo del Milan Futuro, alla ricerca di una salvezza tranquilla per quanto possibile. LEGGI ANCHE: Milan, Goglichidze il difensore per Conceicao? Le statistiche dicono che...