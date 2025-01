Il calciomercato invernale è iniziato ed il Milan Futuro, seconda squadra rossonera che gioca in Serie C, punta ad un colpo in difesa: Michele Camporese. Il difensore centrale, classe 1992, gioca in Serie B con la maglia del Cosenza. Il Milan Futuro, attualmente, è al 18esimo posto del Girone B di Serie C ed è in cerca di rinforzi per puntare alla salvezza.