Calciomercato Milan – Calhanoglu, rinnovo vicino: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti indiscussi di questo finale di stagione del Milan. Il turco, prima dello stop per il coronavirus, viaggiava alla stessa media delle stagioni precedenti (3 gol e un solo assist), ma dopo la ripresa è arrivata la svolta: sei reti e sette assist in campionato.

Calhanoglu è cresciuto, sia dal punto tecnico e sia soprattutto dal punto di vista mentale. Fondamentale il rapporto con Stefano Pioli, che in più occasioni l’ha definito top player. Finalmente Hakan è stato messo nella posizione a lui più congeniale, cioè quella di trequartista, e anche per questo il turco è riuscito a esprimere il meglio del suo potenziale. A testimonianza della fiducia acquisita dall’ex Bayer Leverkusen anche la bellissima punizione contro l’Atalanta, considerando che il numero 1o rossonero in Bundesliga era considerato un vero e proprio specialista (in rossonero appena tre centri in tre anni in questo fondamentale).

Per quanto riguarda il futuro, ricordiamo che Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Milan. Gordon Stipic, procuratore del fantasista, è già contatto da diverse settimane con Maldini e Massara, oltre a esserci già stati degli incontri in sede per gettare le basi del rinnovo. Calhanoglu vorrebbe un aumento dell’ingaggio attuale (2.5 milioni), mentre il Milan pensa a mantenere lo stesso compenso, aggiungendo però bonus personali e di squadra. Tante società sono interessate a lui, ma dal club rossonero filtra ottimismo per il prolungamento, con il turco che vuole giocare la Champions con la maglia rossonera. La speranza è quella di riuscirci tra due anni sia per lui e sia per il Milan.

