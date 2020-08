Calciomercato Milan – Ibrahimovic, incontro con Raiola: dettagli da limare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, si continua a lavorare al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Dal Milan e dall’entourage dello svedese non trapelano notizie, ma anche ieri è stata una giornata positiva che avvicina ulteriormente Ibra al club rossonero.

Ibrahimovic in questo momento è a Montecarlo e proprio nella giornata di ieri ha incontrato Mino Raiola, il suo agente. L’obiettivo è quello di limare gli ultimi dettagli relativi al rinnovo, in modo da poter effettuare il prima possibile l’incontro decisivo con il Milan. L’accordo prevederebbe un ingaggio da 4 milioni di euro più una serie di bonus che permetterebbero a Zlatan di guadagnare più o meno 6 milioni di euro, cifra chiesta dal centravanti per rinnovare.

Ibrahimovic ragiona anche sul numero di maglia per la prossima stagione. Il 21 è stata una scelta assolutamente inedita, ma non è detto che lo svedese possa scegliere nuovamente numeri a lui cari come ad esempio il 9 o l’11. Al di là comunque del numero di maglia, filtra ottimismo sulla permanenza di Ibra: il Milan spera di trovare l’accordo il prima possibile perchè l’attaccante rappresenta il primo tassello per costruire una squadra competitiva (con obiettivo Champions) in vista della prossima stagione.

