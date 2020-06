Calciomercato Milan – Calhanoglu, rinnovo certo grazie a Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, c’è anche Hakan Calhanoglu tra i sei calciatori del Milan ritenuti incedibili e imprescindibili dal tedesco Ralf Rangnick per il suo progetto rossonero, che partirà dalla stagione 2020-2021.

Anche il turco, così come Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, resterà e prolungherà il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi. Per ben due sessioni di calciomercato Calhanoglu è stato un obiettivo di Rangnick per il RB Lipsia ed ora, finalmente, il tedesco avrà l’opportunità di averlo a disposizione.

Calhanoglu è un calciatore che piace molto a Rangnick: lo segue sin dai tempi in cui militava nell’Amburgo e nel Bayer Leverkusen, in Bundesliga ed è molto apprezzato per la sua duttilità tattica. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ISMAËL BENNACER >>>