Calciomercato Milan – Calhanoglu, concreto interesse della Juventus | News

Calciomercato Milan: reale interesse bianconero per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan. C’è distanza, però, tra la domanda dell’agente del turco, Gordon Stipic, che chiede uno stipendio di almeno 6 milioni di euro netti l’anno, e l’offerta del Diavolo, che si ferma a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Massimo 4 con i bonus.

Il Milan conta di poter rinnovare il contratto di Calhanoglu anche nei primi mesi del nuovo anno. Questo anche se, a partire da febbraio, in linea teorica, il numero 10 rossonero potrebbe accordarsi con un’altra società per la stagione 2021-2022, a costo zero. Su tutte, in Italia, c’è la Juventus. Il club di Corso Galileo Ferraris è seriamente interessata a Calhanoglu. La ‘Vecchia Signora‘ ha ottimi rapporti con l’agente e vorrebbe concludere questa acquisizione.

Naturalmente, nelle intenzioni della Juventus, Calhanoglu andrebbe via dal Milan da svincolato nel calciomercato estivo e non a gennaio. Il giocatore, infatti, in inverno non dovrebbe muoversi. I bianconeri, ingaggiando l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen senza pagare il cartellino, potrebbero garantirgli l’ingaggio chiesto dall’agente. Nelle idee di Andrea Pirlo, Calhanoglu andrebbe a fare il trequartista titolare, sostituendo, negli schemi tattici dell’ex centrocampista juventino, il gallese Aaron Ramsey, ritenuto troppo discontinuo. CALCIOMERCATO MILAN, OSTACOLO IMPREVISTO PER FLORIAN THAUVIN >>>