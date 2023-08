Calciomercato Milan – Verona su Caldara: il difensore rossonero in uscita

In questa sessione di calciomercato il Milan sta lavorando sul fronte delle cessioni: Mattia Caldara sembra essere nel mirino del Verona

Il classe '94 potrebbe andare via, dato che pare non faccia più parte del progetto di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da L'Arena, il Verona avrebbe mostrato interesse per il calciatore italiano e i contatti con l'agente sarebbero positivi.