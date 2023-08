Calciomercato Milan – Capitolo terzino: Calafiori in pole

La dirigenza rossonera continua con il suo lavoro sul calciomercato , alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Non solo operazioni in entrata. Il Milan , in questo calciomercato , potrebbe pensare anche ad alcune cessioni. Sarebbero molti, infatti, i calciatori che non rientrerebbero nei piani della società e di Pioli. Ballo-Tourè potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra. In caso di uscita del terzino, i rossoneri dovrebbero andare alla ricerca di un altro vice theo.

Calciomercato, Calafiori il vice Theo?

Tra le alternative, come riportato da calciomercato.com, spiccherebbe il nome di Riccardo Calafiori, terzino ex Roma e Genoa, attualmente in forza al Basilea. Il classe 2002 sarebbe utile al Milan per la questione liste, in quanto formato in Italia, oltre a rappresentare un'idea intrigante anche sul piano tecnico. Il giocatore sarebbe ancora in pole per i rossoneri e potrebbe essere la soluzione ideale per il Diavolo. LEGGI ANCHE: Milan, la nostra intervista in esclusiva a Carlo Pellegatti >>>