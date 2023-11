Calciomercato Milan – Il retroscena su Calafiori e occhio a Thiago Motta

Il Bologna vola in campionato, ma i pezzi pregiati Calafiori e Thiago Motta hanno un legame con i discorsi di mercato del Milan

Il Bologna vince e convince contro il Torino. La sfida allo stadio Dall'Ara termina per 2-0 a favore dei padroni di casa e i tifosi rossoblù, con la squadra al 5° posto al pari della Roma, ora sognano in grande. Thiago Motta, sulla panchina bolognese dal settembre dello scorso anno, è riuscito a plasmare giovani promettenti e giocatori esperti in una squadra che ora vola sulle ali dell'entusiasmo.