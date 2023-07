Calciomercato Milan – Il preferito a sinistra è Calafiori: sprint dopo Musah

In casa Milan il preferito sulla fascia sinistra è Riccardo Calafiori, per cui ci sarà un'accelerata dopo la chiusura per Yunus Musah

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, il Milan avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Riccardo Calafiori del Basilea come vice Theo Hernandez. L'affondo decisivo per il terzino dovrebbe avvenire appena dopo la chiusura dell'affare Yunus Musah. LEGGI ANCHE: Milan, anche Kjaer fuori dal progetto di Pioli >>>