Calciomercato Milan – Vice Theo, bloccato Calafiori. Ma il Basilea …

Riccardo Calafiori al Milan in questo calciomercato estivo? Possibile: i rossoneri lo vorrebbero come nuovo vice di Theo Hernández. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione sul nuovo vice di Theo Hernández: in uscita, infatti, Fodé Ballo-Touré per fare spazio a Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro franco-senegalese, classe 1997, ha aperto al trasferimento in Bundesliga, nelle fila del Werder Brema. Per 3-4 milioni di euro l'affare con il Milan può andare in porto.