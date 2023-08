Fodé Ballo-Touré dovrebbe lasciare il Milan per il Werder Brema in questo calciomercato estivo. Ecco quanto intascherà il club rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan , sottolineando come Fodé Ballo-Touré sia vicino al Werder Brema . Il terzino sinistro franco-senegalese, che aveva chiuso la porta al Fulham , ha aperto invece alla cessione al club anseatico.

Calciomercato Milan: Ballo-Touré verso la Bundesliga

Werder e Milan, dunque, ora si parlano per il trasferimento di Ballo-Touré alla corte del tecnico Ole Werner. I tedeschi hanno presentato un'offerta verbale al club di Via Aldo Rossi per il classe 1997, ex Lille e Monaco, che il Diavolo aveva rilevato dalla società del Principato per 5 milioni di euro nell'estate 2021.