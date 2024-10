Davide Calabria , capitano del Milan , potrebbe addirittura lasciare il club rossonero nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. Il terzino rossonero, infatti, con ogni probabilità non firmerà il rinnovo di contratto con il club del suo cuore. Da tempo si parla di difficoltà in questo senso e di mancato accordo tra le parti. Questo potrebbe spingere il classe 1996 a salutare prima del previsto, ma si dovrebbero verificare due condizioni. A darne notizia sono i colleghi di 'calciomercato.com', in un articolo pubblicato in mattinata sul proprio sito ufficiale.

Mercato Milan - Calabria via a gennaio? Le condizioni. E c'è già il sostituto

Secondo quanto riferito, infatti, per quanto Davide Calabria non si sia ancora arreso, sembra complicata una sua permanenza in rossonero. Per una cessione gennaio innanzitutto il capitano del Milan dovrebbe chiedere di cambiare aria prima della decadenza naturale del contratto. Inoltre dovrebbe arrivar un'offerta pari a 3/4 milioni di euro. Al momento sono due i club interessati al terzino rossonero, da una parte il Marsiglia e dall'altra il Galatasaray. Il sostituto in caso di addio il Diavolo lo avrebbe già in casa e si tratterebbe di Alex Jimenez.