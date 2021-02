Calciomercato Milan – Calabria e Kessié, rinnovo con adeguamento | News

Milan, presto i rinnovi per Calabria e Kessié

Davide Calabria e Franck Kessié, punti di forza del Milan di Stefano Pioli, andranno in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2022. Ma, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, per entrambi è prevista l’estensione dell’accordo con adeguamento dell’ingaggio.

Sarà il giusto premio del Milan per due elementi che hanno fatto il salto di qualità e che rappresentano due colonne della squadra rossonera. I dialoghi tra la dirigenza del Diavolo ed i procuratori di Calabria e Kessié sono iniziati da qualche tempo: si resta, pertanto, in attesa di una fumata bianca.