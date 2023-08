Milan, grande rimpianto Caicedo: ecco il retroscena sull’ex Brighton

Gli scout rossoneri avevano notato infatti già al tempo le qualità del centrocampista poi finito al Brighton ma la società decise di non affondare il colpo. Così, solamente dopo 3 anni, il Chelsea ha superato la concorrenza del Liverpool. In questo modo si è aggiudicato quello che sembra essere uno dei centravanti più promettenti del prossimo futuro. Non per nulla è stato proprio lui tra i protagonisti della cavalcata del Brighton verso una storica qualificazione in UEFA Europa League. Broja-Milan si fa o no? Le ultime dall'Inghilterra >>>