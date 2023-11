Calciomercato Milan – Il Diavolo si unisce alla corsa per Buongiorno

Uno dei reparti in cui il Milan dovrebbe intervenire nel corso della prossima sessione di calciomercato è la difesa. Gli infortuni di Marco Pellegrino e Pierre Kalulu, che rimarranno fuori per tanto tempo, avrebbero costretto la dirigenza rossonero a guardarsi intorno già in vista della finestra invernale. Tanti i nomi sulla lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, anche se il più caldo, forse, è quello di Jakub Kiwior.