Milan su Bruno Fernandes per l'estate? Le parole del capitano dello United sul contratto, la gestione di Pochettino e i numeri dell'affare
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Uno degli obiettivi per l'estate rossonera potrebbe essere Bruno Fernandes: il capitano del Manchester United ha parlato a "Sky Sports" del possibile rinnovo di contratto:
"Il Manchester United mi ha offerto un nuovo contratto, quindi penso che, da parte loro, dimostri che vogliono che resti. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del contratto alla fine della scorsa stagione, siamo arrivati all'inizio di questa stagione parlando del contratto, ma riguardo al contesto della squadra e del club, ho semplicemente messo da parte la questione perché non penso che sia il momento giusto, né per me né per il club, per parlare di trattative, dato che la cosa più importante ora è che il club torni a vincere le partite. Se volessi più soldi, non sarei qui. Avevo un posto dove andare per guadagnare molti più soldi che stando al Manchester United".
Bruno Fernandes, la situazione contrattuale allo United e lo scenario addioRicordiamo che il contratto del classe '94 è in scadenza a fine stagione, ma i Red Devils hanno un'opzione per la stagione successiva. Difficile pensare che si possa liberare a zero, ma queste parole lasciano aperte le possibilità di un addio a fine stagione, specialmente se il Manchester United non dovesse cambiare marcia con Pochettino in panchina. Bruno Fernandes non è più giovanissimo e potrebbe avere la voglia di cambiare contesto.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Calciomercato Milan, i costi dell'operazione e l'eredità di ModrićDa capire la portata economica per il Milan: il portoghese guadagna 10,2 milioni di euro netti a stagione che sono veramente tantissimi per il Diavolo. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo. Nessun dubbio sulle qualità del giocatore che ha il talento e lo status per poter prendere il timone di Modrić (che potrebbe lasciare a fine stagione).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan Primavera
Primavera 1, pagelle Lazio-Milan 0-1: Angelicchio, un gol pesante. Cullotta cresce nella ripresa
Editoriali e Analisi
Milan, attento al pressing del Frosinone: ecco come funziona, i pericoli e come Amorim può batterlo
Editoriali e Analisi
Amorim avvisa il Milan sul mercato di gennaio: perché il passato rossonero gli dà pienamente ragione
Probabili formazioni
Milan-Frosinone, probabili formazioni: Pavlović in panchina. Il piano di Amorim contro il pressing di Alvini
Interviste
Capello avvisa il Milan prima del Frosinone. E su Gonçalo Ramos concorda con Amorim
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti