Uno degli obiettivi per l'estate rossonera potrebbe essere Bruno Fernandes: il capitano del Manchester United ha parlato a "Sky Sports" del possibile rinnovo di contratto:

"Il Manchester United mi ha offerto un nuovo contratto, quindi penso che, da parte loro, dimostri che vogliono che resti. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del contratto alla fine della scorsa stagione, siamo arrivati all'inizio di questa stagione parlando del contratto, ma riguardo al contesto della squadra e del club, ho semplicemente messo da parte la questione perché non penso che sia il momento giusto, né per me né per il club, per parlare di trattative, dato che la cosa più importante ora è che il club torni a vincere le partite. Se volessi più soldi, non sarei qui. Avevo un posto dove andare per guadagnare molti più soldi che stando al Manchester United".

Bruno Fernandes, la situazione contrattuale allo United e lo scenario addio

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Ricordiamo che il contratto del classe '94 è, ma i Red Devils hanno un'. Difficile pensare che si possa liberare a zero, ma queste parole lasciano aperte le possibilità di un addio a fine stagione, specialmente se il Manchester United non dovesse cambiare marcia conin panchina. Bruno Fernandes non è più giovanissimo e potrebbe avere la voglia di cambiare contesto.Da capire la portata economica per il: il portoghese guadagnache sono veramente tantissimi per il Diavolo. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo. Nessun dubbio sulle qualità del giocatore che ha il talento e lo status per poter prendere il timone di(che potrebbe lasciare a fine stagione).