Mignolet saluta De Ketelaere: “Gli auguro di realizzare i suoi sogni”

"È un ottimo ragazzo e sa quello che vuole, vedremo come si evolverà il trasferimento. La considero una cosa positiva per lui e per tutte le parti coinvolte. Gli auguro di realizzare i suoi sogni ovunque giocherà", le parole di Mignolet sul fantasista classe 2001 per il quale il Diavolo è pronto a pagare 30 milioni di euro. Milan, offerto un top player di Premier: le ultime news di mercato >>>