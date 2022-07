Calciomercato Milan – Dal Belgio: “De Ketelaere verso i rossoneri”

Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, si avvicina a grandi passi verso il Diavolo. Ecco il motivo

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere si avvicina a grandi passi al Milan in questa sessione estiva di . Lo riferisce, in mattinata, la stampa belga. Sia 'Nieuwsblad' sia' HLN', infatti, concordano sull'affermare come il trequartista del Bruges, classe 2001, sia molto vicino al suo trasferimento in maglia rossonera.

Per 'HLN', addirittura, De Ketelaere avrebbe già giocato la sua ultima partita con la maglia del Bruges. Escluso, infatti, dall'amichevole dell'altro ieri contro il Copenhagen, CDK non giocherà, secondo quanto si apprende, né mercoledì contro l'Utrecht in un altro test match e neanche domenica nella finale di Supercoppa nazionale contro il Gent.

Secondo 'HLN', il giocatore è molto calmo in attesa degli eventi, nonostante il suo trasferimento in Italia possa subire un'accelerata in questa settimana. Al Bruges, infatti, arriverà un'offerta del Milan per De Ketelaere di gran lunga migliore rispetto alla prima presentata dal club meneghino.