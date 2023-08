Calciomercato Milan – Attaccante, Broja in pole. Su Lukaku e Taremi …

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in entrata del Milan , ha fatto il punto sulla ricerca dell'attaccante in casa rossonera. Armando Broja , classe 2001 , centravanti albanese del Chelsea , è sempre stato un pallino di Geoffrey Moncada , responsabile dell'area scout del club rossonero.

Calciomercato Milan: per l'attacco Broja sempre davanti a tutti

In merito alla possibilità che Broja lasci il Chelsea per giocare con maggior continuità, tra l'altro, nelle ultime ore il manager dei 'Blues', Mauricio Pochettino, ha dichiarato: «Penso che non possiamo dimenticarlo, non possiamo stopparlo qui e introdurre qualche profilo di giocatore che possa fermare la sua crescita. Crediamo davvero in lui, lo conosciamo molto bene. Può essere un attaccante davvero importante per il Chelsea e dobbiamo stare attenti».