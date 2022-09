Calciomercato Milan – Broja nell’affare Leao? L’alternativa è Beto

Il tg sportivo odierno di 'SportMediaset', in merito le possibili mosse in attacco del Milan nel prossimo calciomercato estivo, conferma l'interesse del Diavolo per Armando Broja , classe 2001 , centravanti albanese del Chelsea il cui nome, negli ultimi due giorni, ha fatto spesso capolino tra le cronache rossonere.

Per Broja, oggi, i 'Blues' chiedono 35 milioni di euro. Ma il giocatore potrebbe lo stesso vestire la maglia rossonera qualora fosse inserito, in qualità di contropartita tecnica, nell'operazione inversa, che porterebbe Rafael Leao al Chelsea nell'estate 2023 . L'alternativa a Broja sarebbe rappresentata da Beto .

Portoghese di Lisbona, classe 1998, Beto ha realizzato 11 gol in 29 partite l'anno passato con l'Udinese e, in questa stagione, è già a quota 4 reti in 6 gare: dalla sua eventuale cessione, la società friulana conta, più o meno, di incassare la stessa cifra chiesta dal Chelsea per Broja, ovvero 35 milioni di euro. Milan, si va verso il rinnovo di Pioli: tutti i dettagli >>>