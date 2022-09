Milan, Cardinale torna in Italia: tra le priorità il rinnovo di Pioli

Il rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan è una delle priorità di Gerry Cardinale, che, a inizio ottobre, sarà di nuovo a Milano

Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, sta per tornare in Italia e il rinnovo del tecnico Stefano Pioli, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarebbe una delle sue priorità.

Milan, si va verso il rinnovo per mister Pioli

Il Milan, ha sottolineato la 'rosea', ha l'opzione per estendere il contratto di Pioli, al momento legato al Diavolo soltanto fino al 30 giugno 2023, per un'ulteriore stagione (nuova scadenza dell'accordo, 30 giugno 2024) ed è chiaro che lo farà.

In un momento in cui gli allenatori delle big del nostro calcio sembrano essere a rischio, il tecnico del 19° Scudetto del Milan, di fatto, rappresenta una piacevole eccezione. Pioli, infatti, vive in armonia con il Milan e il suo rinnovo appare scontato.

Da capire soltanto, a questo punto, quando Cardinale (o chi per lui) farà scattare l'opzione per il prolungamento del suo contratto. Nella passata stagione Pioli firmò il nuovo accordo a novembre. Stavolta è possibile che l'annuncio arrivi in inverno.