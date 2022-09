Calciomercato Milan – Broja, idea per il post-Ibrahimovic: le ultime news

Armando Broja , centravanti del Chelsea , potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Milan in estate qualora Zlatan Ibrahimovic , che compirà 41 anni il prossimo 3 ottobre, decidesse di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione.

Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Senza Ibra, il Milan farebbe un investimento di rilievo nel reparto offensivo, affiancando un giovane bomber a Divock Origi e Olivier Giroud . Il nome di Broja, nelle ultime ore, è tornato di moda: l'attaccante albanese era già stato accostato, infatti, al club di Via Aldo Rossi.

Broja, classe 2001, l'anno scorso ha giocato in prestito nel Southampton, sommando 6 gol in Premier League e quest'anno è tornato al Chelsea per contendersi un posto da titolare con Pierre Emerick-Aubameyang. Alto 191 centimetri, l'albanese è un classico 'numero 9' che riempie l'area di rigore.