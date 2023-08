Calciomercato Milan – Attaccante, piace Broja. Ma solo in prestito

Armando Broja obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. L'albanese arriva però dalla rottura del crociato e da lunga inattività

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri, alla ricerca di un nuovo centravanti, possano puntare su Armando Broja. Il filo diretto con il Chelsea, infatti, può portare qualche novità in casa Milan a stretto giro di posta.