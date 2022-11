Calciomercato Milan – Si lavora per l’attacco: Broja obiettivo difficile

Il Milan è alla continua ricerca di giocatori che possano rientrare nel progetto societario. La linea verde che hanno intrapreso Paolo Maldini e Frederic Massara , ha dato una programmazione specifica a questa squadra. Quasi tutti i nuovi acquisti sono giovani di prospettiva, che possano fare bene oggi, ma anche domani. Un modo di fare che si è ripetuto anche in estate, con buona parte del budget speso per il belga Charles De Ketelaere , giocatore classe 2001. Il piano non dovrebbe cambiare, anche nel prossimo calciomercato , con il rinnovo di Stefano Pioli atto a dare continuità.

Il calciatore albanese è un classe 2001 e in questa stagione ha totalizzato dieci presenze con un gol nella Premier League. Un profilo che potrebbe essere perfetto per la linea verde del Milan, ma che potrebbe essere molto difficile da ottenere. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Chelsea non vorrebbe privarsi di Broja, per puntarci in futuro.