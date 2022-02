Calciomercato Milan – Rossoneri in pole per Bremer: le ultime news

Gleison Bremer (Torino) resta un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Anzi, il Diavolo sarebbe davanti a Juve, Inter e Napoli

Daniele Triolo

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola Gleison Bremer resta un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Anzi, in base alle informazioni in possesso dei colleghi del quotidiano torinese, il Diavolo sarebbe addirittura in pole position per assicurarsi, a campionato finito, il cartellino del difensore brasiliano. Ma andiamo con ordine.

Bremer, come noto, è molto ambito, tanto in Italia quanto in Europa. Nelle ultime ore, dalla Germania (fonte 'Sport1') parlando di un forte interesse del Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Niklas Süle che giocherà nel Borussia Dortmund, per il centrale classe 1997. I bavaresi, però, si aggiungono soltanto ad una lunga lista di pretendenti per Bremer.

Il quale, in Premier League, piace al Tottenham e, in Serie A, a Milan, Juventus, Inter e Napoli. Esattamente questo, per 'Tuttosport', è l'ordine delle possibili destinazioni per il numero 3 dei granata di Ivan Jurić. In questo momento, infatti, sarebbe il club di Via Aldo Rossi il maggior indiziato per il suo acquisto al termine di questa stagione.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, starebbero infatti portando avanti il doppio binario per rinforzare la difesa. Da una parte, corteggiano Sven Botman, mancino olandese del Lille, per il quale il Diavolo ha previsto un investimento di 30 milioni di euro. Dall'altra parte, però, continuano a 'lubrificare i contatti' con il Toro per l'assalto al brasiliano a tempo debito.

Che sia per affiancare Bremer a Botman (per 'Tuttosport' difficile, a meno che non venga ceduto qualcuno in difesa), o che Bremer rappresenti solo un'alternativa a Botman (il Lille continua a sparare altissimo per il suo gioiello, sotto contratto fino al 30 giugno 2025), poco importa. Il Milan su Bremer c'è e vorrebbe acquistarlo nel prossimo calciomercato estivo. Subito dietro i rossoneri c'è la Juventus, che dovrà discutere con il Toro anche il riscatto di Rolando Mandragora.

Inter e Napoli, poi, seguono a ruota, pronte ad intervenire soltanto nel caso partissero Stefan de Vrij o Kalidou Koulibaly. Ma Bremer ha una preferenza? Il brasiliano, valutato dal Toro 40 milioni di euro dopo il rinnovo 'strategico' fino al 30 giugno 2024 (ma che le pretendenti vorrebbero pagare al massimo 30, bonus inclusi), ha soltanto chiesto di finire in un club che disputerà la prossima Champions League. Offerta Milan per un bomber della Liga! Le ultime news di mercato >>>

