Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Offerta per il grande attaccante”

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, dovrà potenziare il suo organico per essere più competitivo possibile. Non soltanto in Italia, ma anche in Europa. L'idea di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, è quella di rinforzare ogni reparto (difesa, centrocampo, trequarti, attacco) con elementi funzionali al progetto tecnico di mister Stefano Pioli. Oggi focalizziamo le nostre attenzioni sul reparto avanzato.