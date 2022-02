Mercato Milan – Dalla Germania: Bremer, irrompe il Bayern. Ecco il prezzo

Tutti pazzi per Gleison Bremer, Milan compreso. Dalla Germania riportano l'interesse del Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Nikllas Sule

Le prestazioni di Gleison Bremer non sono passate di certo inosservate. Il difensore del Torino è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi e sembra pronto più che mai al salto di qualità. Sono tantissimi i club che lo stanno seguendo da vicino, con il Milan che lo ha messo nel mirino per la prossima stagione insieme a Sven Botman. Stando a quanto riferisce 'Sport1' anche il Bayern Monaco si è iscritto alla corsa a difensore classe 1997. I bavaresi, infatti, cercano un sostituto di Niklas Sule, che ha firmato a zero con il Borussia Dortmund. Quel che stupisce è la valutazione: il quotidiano tedesco è sicuro che il brasiliano costerebbe 15 milioni di euro. Un prezzo tutt'altro che esagerato considerando le qualità del giocatore. Le Top News di oggi sul Milan: Ibra tra rinnovo e ritorno in campo, sospiro di sollievo Leao