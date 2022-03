Calciomercato Milan – Bremer sempre nei pensieri rossoneri: il punto

Gleison Bremer, difensore del Torino, obiettivo di calciomercato del Milan. Il brasiliano, infatti, potrebbe costare meno di Sven Botman

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan non ha mai smesso di pensare a Gleison Bremer. Questo nonostante la concorrenza italiana, soprattutto quella dell'Inter, e quella straniera, rappresentata in primis dal Bayern Monaco, sia molto forte.

Il Milan, come noto, vuole rinforzare la propria retroguardia con un difensore centrale di livello. La priorità del club di Via Aldo Rossi è quella di mettere le mani su Sven Botman, classe 2000, olandese del Lille. Centrale alto, fisico e mancino, che andrebbe a mettere chili e centimetri in una squadra che, da questo punto di vista, difetta un po'.

Inoltre, Botman è visto da mister Stefano Pioli come l'ideale complemento tanto di Simon Kjær quanto di Fikayo Tomori. Il Lille, però, valuta il suo gioiello almeno 30 milioni di euro (se non di più), con i rossoneri che punterebbero a far abbassare la quotazione a 25. Esattamente la richiesta del Torino per Bremer.

Classe 1997, brasiliano, Bremer assomiglia più a Tomori, fisicamente e nelle caratteristiche tecniche. Inoltre, è esploso nella difesa a tre, mentre il Diavolo gioca a quattro (modulo più congeniale per Botman). Il prezzo più abbordabile e la conoscenza del campionato italiano, però, potrebbe anche far propendere i rossoneri verso l'acquisto di Bremer.

La primavera sarà decisiva, secondo il quotidiano torinese, per capire quale strada prenderà il Milan, se andrà ovvero sul giocatore del Lille o su quello del Toro. Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI