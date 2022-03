Le magie di Pioli: ecco tutte le carte Scudetto del suo Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan, definendolo come un 'mago della tattica'. Già, perché il tecnico rossonero non ha soltanto preso le misure ai suoi uomini, consolidandone le posizioni in campo e la strategia tattica. Ma anche saputo reinventare il suo Milan. Infatti, mentre si discuteva della prevedibilità del gioco rossonero, Pioli al 'Maradona' di Napoli ha tirato fuori un assetto più solido a centrocampo che ha sparigliato le carte e consentito al Diavolo di vincere il match. Non si è trattato, però, dell'unica idea forte di Pioli in questa stagione. Il Milan sta lottando, infatti, per il titolo 'a suon di variazioni'. Vediamole insieme!