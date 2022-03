Calciomercato Milan – Per Botman manca ancora l’accordo con il Lille

Sven Botman, obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo, si è promesso ai rossoneri. Non c'è ancora intesa con i francesi

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, in estate il Milan agirà, in sede di calciomercato, per prendere un difensore centrale che possa ulteriormente alzare il livello del proprio reparto arretrato. Il preferito, come noto, è Sven Botman, classe 2000, olandese del Lille, per il quale il Diavolo ha accelerato nelle scorse settimane.