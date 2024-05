Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come - per l'arrivo del nuovo difensore - il club di Via Aldo Rossi abbia gli occhi rivolti, in particolare, alla Ligue 1 francese. Un serbatoio che, in passato, ha già portato numerosi rinforzi in casa rossonera.