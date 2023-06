Calciomercato Milan – Il Real Madrid rivuole Brahim Díaz: il punto

Brahim Díaz potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per far ritorno al Real Madrid dopo tre anni di prestito in rossonero

Brahim Díaz potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato e far ritorno al Real Madrid dopo tre stagioni in prestito in rossonero. 'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di questo possibile, probabile scenario, al quale, però, il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe rassegnarsi.