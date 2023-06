Calciomercato Milan – Ala destra, in risalita le quotazioni di Berardi

Domenico Berardi è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Probabilmente l'acquisto più plausibile per la fascia destra

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è da tempo un obiettivo di calciomercato del Milan. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, le quotazioni dell'arrivo in rossonero dell'esterno offensivo classe 1994 sarebbero in risalita poiché Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, sta cercando un attaccante laterale il quale, oltre che concludere in porta, sappia anche creare gioco.