Calciomercato Milan – Brahim Díaz vuole restare, ma il Real Madrid chiama

Il Milan avrebbe qualche chance di trattenerlo soltanto se il Real Madrid riuscisse a prendere Kai Havertz dal Chelsea. Il giocatore vorrebbe restare in rossonero, ma non è così facile dire di no alla 'Casa Blanca'. Qualora andasse via, nel Milan si aprirebbe un vuoto colmato - soltanto in parte - dall'imminente arrivo di Daichi Kamada. In rossonero Brahim Díaz ha giocato da trequartista o esterno destro. Per Pioli era più convincente degli addetti al ruolo, Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Per il club di Via Aldo Rossi, dunque, sarebbe comunque un partente da sostituire con un profilo di livello: l’idea di intervenire sulla trequarti era già nota e sulla fascia destra lo stesso.