Calciomercato Milan – “Brahim Díaz, stringere i tempi con il Real Madrid”

Calciomercato Milan: quanto piace Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, ha siglato ieri sera, in occasione di Milan-Sparta Praga 3-0 di Europa League a San Siro, il suo terzo gol in rossonero. Brahim Díaz, infatti, era già andato a segno in Crotone-Milan di campionato ed in Celtic-Milan, prima gara del Gruppo H della competizione europea. Secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, Brahim Díaz sta già mettendo in mostra talento e personalità, dimostrando di essere un ottimo calciatore. Ecco perché, secondo il quotidiano generalista, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, dovrebbe parlare al più presto con il Real Madrid per provare ad inserire almeno un’opzione per il riscatto del giovane trequartista di Málaga. Brahim Díaz, infatti, si trova al Milan attualmente in prestito secco. CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>