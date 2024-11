Calciomercato Milan – Brahim Diaz torna? Dalla Spagna la verità sul colpo

Negli scorsi giorni si è parlato del possibile ritorno di Brahim Diaz al Milan, anche se dalla Spagna hanno rivelato la verità in merito a questa ipotesi. A darne notizia qualche mattina fa era stato il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola sabato 16 novembre. La 'Rosea', infatti, ha spiegato come il marocchino, che già in passato aveva vestito la maglia del Diavolo facendo anche piuttosto bene, sia diventato un esubero per Carlo Ancelotti al Real Madrid. E d'altronde la qualità di cui può disporre l'ex tecnico rossonero è davvero elevata.