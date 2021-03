Calciomercato Milan – Brahim Díaz, quale futuro? L’ipotesi plausibile

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz, giunto in prestito dal Real Madrid, ha pagato un po' la fisicità del calcio italiano

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato che, in vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan debba risolvere anche la questione relativa al futuro di Brahim Díaz. Il fantasista malagueño, come noto, è giunto in rossonero la scorsa estate dal Real Madrid con la formula del prestito secco.

Al termine della stagione, dunque, Brahim Díaz dovrebbe, in linea teorica, far ritorno alla 'Casa Blanca'. Questo a meno che il Diavolo non decida di aprire una trattativa per trattenere il suo numero 21. Il quale, ha fatto notare il quotidiano torinese, in questa stagione ha pagato l'impatto fisico con il campionato di Serie A.

Brahim Díaz, ad ogni modo, piace tanto alla dirigenza quanto al tecnico Stefano Pioli. Pertanto, nel caso in cui il Real Madrid non assicurasse al classe 1999 il giusto spazio ed un adeguato minutaggio in Spagna, si potrebbe andare verso il rinnovo del prestito al Milan per un'altra stagione. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime