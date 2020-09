Calciomercato Milan – Praticamente fatta per Brahim Díaz: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è praticamente fatta per il trasferimento di Brahim Díaz in rossonero.

Brahim Díaz passerà al Milan

Il fantasista andaluso di origini marocchine, classe 1999 (LEGGI QUI LA SUA SCHEDA PROFILO), si trasferirà nelle prossime ore dal Real Madrid al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi.

Ecco quanto costerà il ‘Messi malagueño’

Un’operazione da 20 milioni di euro complessivi. Le ‘Merengues‘, però, si sono assicurati un diritto di riacquisto futuro, eventuale del cartellino di Brahim Díaz.

