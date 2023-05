Calciomercato Milan – Tra Brahim Díaz e Kamada. In attacco c’è Thuram

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 27 maggio 2023. Domani sera, all'Allianz Stadium di Torino, si disputerà una sfida importantissima ai fini della qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League. Non sarà facile, però, per i ragazzi di mister Stefano Pioli, battere una Juventus ferita nell'orgoglio e nella classifica. Impazzano, nel frattempo, i 'rumors' di mercato: ecco i principali, raccolti su 'PianetaMilan.it'.