Calciomercato Milan – Brahim Díaz, due strade per la conferma | News

Milan, quale futuro per Brahim Díaz?

Il Milan ha intenzione di lavorare ai fianchi del Real Madrid per abbassare il costo d’acquisto di Brahim Díaz, fissato per ora in 25 milioni di euro. O, in alternativa, cercare di ottenere il rinnovo del prestito per un’altra stagione.

Questa, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la duplice strategia rossonera per trattenere il malagueño a Milano anche nella prossima stagione. E, eventualmente, anche in quelle future.

In caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, infatti, il Diavolo vuole avere a disposizione due grandi giocatori dietro il centravanti nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Uno è, come noto, il fantasista turco Hakan Çalhanoğlu e l'altro, appunto, vorrebbe che fosse Brahim Díaz.