Calciomercato Milan – Botman e Sanches, niente aste. Le alternative

Sven Botman e Renato Sanches restano obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Il club, però, non vuole fare aste e valute altre piste

Daniele Triolo

Il tg sportivo di 'SportMediaset' ha fatto il punto sul calciomercato estivo del Milan, partendo da due concetti base. Il primo è che, secondo indiscrezioni, i rossoneri avranno a disposizione 50-60 milioni di euro per gli acquisti. Ai quali, ovviamente, potranno essere aggiunti i proventi delle cessioni. Il secondo, invece, è che il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste di calciomercato. Alla luce di questo, ecco come stanno le cose, in particolare, su due obiettivi del Diavolo.

Calciomercato Milan, le ultime news su Botman e Sanches

Sven Botman è il difensore prescelto dal Milan per rinforzare la retroguardia. Il Milan non alza la propria offerta, che è di 30 milioni di euro, mentre il Newcastle è arrivato ad offrire 37-38 milioni di euro al Lille. I rossoneri potrebbero far valere l'accordo già trovato con l'entourage del difensore centrale olandese, classe 2000. Ma, alla fine, potrebbero anche rimanere così.

Ovvero, promuovendo Pierre Kalulu in pianta stabile da titolare al fianco di Fikayo Tomori, virando su un giovane, meno costoso, per completare il reparto. Su Renato Sanches, stesso discorso. Anche in questo caso può prevalere la volontà del giocatore di andare al Milan. Ma l'insidia portata dal PSG è forte. Dovesse sfumare, potrebbe dunque accendersi la pista Hamed Junior Traore, centrocampista offensivo del Sassuolo che piace molto.

Sarebbero, Renato Sanches e Traore, due giocatori molto diversi, ad ogni modo, per il Milan. Il primo giocherebbe sia in mediana sia in trequarti; il secondo solo sulla trequarti. Ma, a quel punto, consentirebbe a mister Stefano Pioli di far giocare Ismaël Bennacer in mezzo al campo al fianco di Sandro Tonali. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>