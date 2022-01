Calciomercato Milan – Botman, c’è il sì del difensore al trasferimento

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero ha incassato il sì di Botman, ma il Lille per ora non apre al diritto di riscatto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan e sul possibile arrivo di Botman. E' l'olandese il primo obiettivo per la difesa rossonera. Al momento il Lille non cede al pressing di Maldini e Massara, anche se non ha ancora deciso definitivamente se tenere il giocatore fino all'estate o cederlo già nella sessione di gennaio.