Calciomercato Milan – Botman, l’agente in pressing sul Lille | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: proseguono i contatti per il trasferimento di Sven Botman. L'agente del giocatore è al lavoro

Sven Botman ( QUI IL VIDEO CON LE SUE SKILLS ) sembra essere il primo obiettivo di calciomercato del Milan. La priorità per Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di sostituire di Simon Kjaer, che starà fuori per tutta la stagione. Stiamo parlando di un difensore davvero completo, che ha tutto per diventare uno dei giocatori più forti nel suo ruolo. Per questo motivo Elliott sarebbe pronto a investire per l'olandese.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'agente di Botman è in pressing con il Lille per convincere i francesi a cederlo in questa sessione di calciomercato. L'olandese avrebbe dato il suo assenso per il trasferimento e spinge per arrivare in Italia. Con il Milan c'è già un'intesa di massima, ma il vero scoglio da superare è appunto la richiesta del Lille. Il club francese continua a chiedere 30 milioni di euro riscatto, ma la speranza rossonera è quella di diminuire la cifra, inserendo magari qualche bonus. L'alternativa è sempre quella di Diallo del Psg, così come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.