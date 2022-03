Calciomercato Milan – Botman troppo caro? Diavolo in pole per Bremer

Gleison Bremer potrebbe arrivare al Milan nel prossimo calciomercato estivo qualora il colpo Sven Botman si rivelasse d'improvviso complicato

Daniele Triolo

Il Milan, per il prossimo calciomercato, comprerà un difensore centrale: sarà Sven Botman o Gleison Bremer? L'olandese del Lille, classe 2000, è l'obiettivo prioritario del Diavolo. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe anche già trovato un'intesa con i suoi agenti sull'ingaggio (3,5 milioni di euro netti a stagione) per un contratto di cinque anni (fino al 30 giugno 2027).

Resta, però, da trovare un accordo con il Lille che, lo ricordiamo, a gennaio aveva rifiutato un'offerta di quasi 50 milioni di euro dal Newcastle United. Quindi, nel caso in cui i francesi dovessero 'fare muro' sulla cessione di Botman a cifre più ragionevoli (i rossoneri vorrebbero chiuderla massimo a 30 milioni di euro), a quel punto Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero anche cambiare obiettivo.

E, in tal caso, virare su Bremer, che potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan per l'estate. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il difensore brasiliano, classe 1997, ha da poco rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, però, ha anche ottenuto la promessa dal Presidente granata, Urbano Cairo, di essere liberato a giugno per 25 milioni di euro.

Su Bremer ci sono tanti club in Italia ed in Europa (soprattutto il Bayern Monaco). Per il quotidiano torinese, però, negli ambienti vicini ai granata viene dato il Milan davanti a tutti. Il Diavolo, quindi, perseguirà la pista Botman. Occhio, però, all'alternativa Bremer, più che mai plausibile. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

