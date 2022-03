Calciomercato Milan – Intesa con Botman: le cifre del suo contratto

Sven Botman, nel prossimo calciomercato estivo, dovrebbe finire al Milan. Ci sarebbe già un accordo tra le parti. Ora si tratterà con il Lille

Sven Botman, difensore del Lille, è come noto l'obiettivo prioritario del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Nelle intenzioni della società rossonera, infatti, il centrale olandese, classe 2000, dovrà prendere il posto del capitano Alessio Romagnoli. Il quale, in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi, non dovrebbe rinnovare.