Calciomercato Milan – Accordo con Botman, ma il Lille cerca l’asta

Sven Botman obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Rossoneri e difensore già d'accordo, ma i francesi giocano al rialzo

Daniele Triolo

Sven Botman, difensore del Lille, è un obiettivo prioritario del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, in estate dovrà sostituire Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto ed in partenza (prende 6 milioni di euro netti a stagione, offerto un rinnovo a 2,8) e ha individuato in Botman il nome giusto.

Botman, classe 2000, è mancino come Romagnoli, è abituato a giocare a quattro in difesa e possiede abilità tecniche nella costruzione del gioco. Tutti motivi per cui i rossoneri vogliono lui per la prossima stagione. Il Milan, ha ricordato il quotidiano torinese, ha già provato a prenderlo a gennaio, ma il Lille, club con cui la società di Via Aldo Rossi ha ottimi rapporti, non ha aperto alla cessione del suo gioiello.

Respingendo, tra l'altro, anche un'offerta di quasi 50 milioni di euro da parte del Newcastle United. Il Diavolo si sente in pole position per arrivare a Botman grazie alla volontà dello stesso giocatore di vestire la maglia del Milan nel prossimo calciomercato. Un desiderio ribadito anche tre settimane fa in un incontro, svoltosi a 'Casa Milan', tra gli agenti del centrale del Lille e i dirigenti rossoneri dopo Milan-Lazio di Coppa Italia.

L'accordo di base tra Milan e giocatore, di fatto, c'è e molti, in Europa, danno il Milan per super-favorito nella corsa a Botman. L'idea del Lille, però, sembrerebbe essere quella di avviare un'asta al rialzo per il cartellino del giocatore. Eventualità, questa, che i rossoneri vorrebbero scongiurare. Motivo per il quale Paolo Maldini e Frederic Massara sondano anche eventuali alternative all'olandese. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

